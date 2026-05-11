Врага не пожалеешь

«Барселона» во второй раз подряд и в 29-й раз в истории выиграла чемпионат Испании по футболу. Впервые она обеспечила титул, победив своего самого принципиального соперника, мадридский «Реал». Погрязший в склоках столичный клуб, хотя и не выглядел безнадежно в матче 35-го тура, уступил — 0:2.

Ферран Торрес забил гол в ворота Тибо Куртуа

Фото: Albert Gea / Reuters Ферран Торрес забил гол в ворота Тибо Куртуа

10 мая завершилась гонка за титул в чемпионате Испании по футболу. В ней взяла верх «Барселона». Причем сделала это команда Ханси Флика в особенных обстоятельствах: она застолбила трофей, обыграв мадридский «Реал» (это первый случай, когда каталонцы обеспечили чемпионство в матче против своего злейшего врага). За три тура до конца разрыв между конкурентами достиг 14 очков. Иными словами, в воскресном El Clasico «Реал» в действительности мог разве что отсрочить завоевание «Барселоной» титула.

Даже этого мадридцы сделать не сумели. Они, впрочем, не производили впечатления команды, в которой все идет кувырком: игроки дерутся друг с другом, лидеры травмированы, а одного из них — залечивающего повреждение на яхте на Сардинии Килиана Мбаппе — болельщики пытаются прогнать из клуба. Поначалу у «Реала» неплохо держался мяч, его футболисты без труда создавали моменты в быстрых атаках.

Но кто обращал бы на это внимание, когда «Барселона» уже в первую двадцатиминутку, по сути, добилась комфортного преимущества. Она забила два быстрых мяча.

Сначала Маркус Рашфорд удивительным по точности ударом в верхний угол реализовал штрафной. Чуть позже с защитниками «Реала» разобрались Гави, Дани Ольмо и Ферран Торрес: первый выполнил классный заброс, второй пяткой сбросил мяч в свободную зону, третий туда вбежал и расстрелял ворота соперника.

Под занавес первого тайма каталонцы могли делать счет крупным, но Рашфорд не воспользовался выходом один на один, а Ольмо из выгодной позиции пробил мимо створа.

Еще несколько шансов довести дело до разгрома у «Барселоны» было после перерыва. Неплохие возможности получили Торрес, а также вышедшие на замену Рафинья и Роберт Левандовский. В общем же вторая половина игры получилась скучной.

Будущие чемпионы, кажется, не особо стремились атаковать, лениво перекатывали мяч. Их оппоненты не особо сопротивлялись.

Игра дробилась на мелкие эпизоды, вспыхнула пара потасовок, впрочем, не слишком серьезных.

Все так и закончилось — 2:0. «Барселона» стала чемпионом Испании в 29-й раз (больше титулов — 36 — только у «Реала») в истории и во второй раз подряд. Вторым за два сезона этот триумф в лиге стал для Ханси Флика. Немецкий тренер, ранее в воскресенье узнавший о смерти отца, радовался сдержанно. «Это сложный день для меня,— говорил он перед вручением трофея.— Я никогда его не забуду. Я люблю игроков, люблю эту команду».

На счету «Барселоны» 91 очко после 35 туров. Если она одержит три победы в трех оставшихся матчах сезона (против «Алавеса» и «Валенсии» в гостях и против «Бетиса» дома), то повторит рекорд лиги. Ровно 100 баллов набирали прежде лишь две команды: «Реал» в 2012 году под руководством Жозе Моуринью и «Барселона» через год при Тито Вилланове. Набрать больше не удавалось никому. В целом это второй трофей каталонцев за сезон (в январе они завоевали Суперкубок Испании). А «Реал» второй сезон подряд завершил без титулов — катастрофа для команды такого калибра. В чемпионате мадридцы уже практически наверняка станут вторыми. В их активе 77 очков. У занимающего третье место «Вильярреала» 69 баллов. В пятерке также идут мадридский «Атлетико» (63) и «Бетис» (54).

Роман Левищев