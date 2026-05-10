Ярославский «Локо» будет играть со «Спартаком» в финале Кубка Харламова

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» в финале Кубка Харламова будет играть с МХК «Спартак». Соперник «железнодорожников» определился после победы московской команды над «Авто» в полуфинале.

Стартует финальная серия в Ярославле 14 мая в 16:00, трансляция игры пройдет на телеканале «Матч ТВ». Второй матч состоится также в Ярославле 16 мая в 13:00. Затем серия переедет в Москву, где команды встретятся 18 и 20 мая. При необходимости матчи также пройдут 22, 24 и 26 мая. Серия длится до четырех побед.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 11 мая в 14:30 начнется финал Кубка Гагарина, в котором ярославский «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом».

Алла Чижова