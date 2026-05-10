Трамп пообещал забрать обогащенный уран из Ирана «рано или поздно»
США вывезут обогащенный уран из Ирана «рано или поздно», заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, США продолжают отслеживать места хранения запасов вещества в Иране.
«Мы это очень хорошо отслеживаем. Если кто-то приблизится к этому месту, мы узнаем об этом и взорвем их»,— сказал господин Трамп в эфире программы Full Measure. Он считает, что Иран потерпел поражение в военном плане. Однако это не означает, что военные действия завершены, подчеркнул американский президент.
«Мы бы могли войти (в Иран.— “Ъ”) еще на две недели, и ударить абсолютно по каждой цели. У нас есть определенные цели, которые мы хотели (поразить.— “Ъ”). Мы поразили примерно 70% из них»,— добавил Дональд Трамп.
Отказ от обогащения урана — одно из требований США к Ирану для урегулирования конфликта. Американская сторона считает, что Иран должен полностью свернуть ядерную программу. МИД Ирана исключал передачу обогащенного урана другим странам. Россия неоднократно предлагала помощь в вывозе вещества из исламской республики.