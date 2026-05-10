«Сочи» не помог ни себе, ни «Краснодару»

В 29-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» одолел «Сочи» — 2:1. Победа над аутсайдером далась петербуржцам очень тяжело, ведь они уступали после первого тайма. «Зенит» вышел на первое место, на два очка опередив «Краснодар», которому предстоит встретиться в Москве с «Динамо». Тем временем «Сочи» попрощался с премьер-лигой после того, как махачкалинское «Динамо» добилось ничьей с «Ахматом» — 1:1. В борьбе за третье место «Локомотив» обыграл «Балтику» — 1:0.

Футболисты «Зенита» после матча с «Сочи»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Футболисты «Зенита» после матча с «Сочи»

Борющийся за чемпионство «Зенит» в 29-м туре принимал занимавший последнее место «Сочи» и должен был побеждать. Даже притом что черноморцы одержали четыре победы в пяти предыдущих матчах и сохраняли шансы на выживание в премьер-лиге, с трудом верилось, что им удастся устоять в Санкт-Петербурге. Тем более, что из-за проблем с логистикой они добирались до города почти 30 часов и к тому же приехали в усеченном составе.

Когда уже в дебюте арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Сочи», зафиксировав фол со стороны нападающего Захара Федорова на Максиме Глушенкове, показалось, что сюрпризов в этой игре действительно ждать не стоит. Но Луис Энрике лишь задел перекладину, и «Зенит» не реализовал очередной 11-метровый — четвертый из шести в весенней части чемпионата. Причем чуть ранее гостей еще спасла штанга после удара Глушенкова, так что им явно везло на «Газпром Арене».

Пару раз их выручил и голкипер Александр Дегтев, а потом сюжет матча приобрел и вовсе сенсационный характер.

Сочинцы создали два голевых момента в контратаке «три в два» и на угловом, а на 31-й минуте все-таки забили, когда Федоров перевисел в воздухе более габаритного защитника Нино и головой замкнул подачу Артема Макарчука с левого фланга.

Преобразившаяся на финише чемпионата команда Игоря Осинькина выиграла первый тайм и в режиме реального времени поднялась на 14-е место, покинув зону прямого вылета. Хотя было понятно, что во второй половине «Зенит» навалится уже всей мощью. Так и произошло. Черноморцам приходилось обороняться низким блоком, а на 59-й минуте они потеряли концентрацию и упустили Луиса Энрике, которого вывел один на один с Дегтевым Глушенков. На сей раз бразилец не подкачал.

Петербуржцы продолжили атаковать, а «Сочи» только отбивался, практически не приближаясь к чужой штрафной площади. Дегтев держал одноклубников в игре, и в концовке они даже немного отодвинули ее от своих ворот, но на 84-й минуте опытный Александр Ерохин затолкал мяч в сетку на угловом. Гости сигнализировали о том, что Нино перед этим блокировал Дегтева и поэтому вратарь ошибся на выходе, однако судьи признали гол правильным.

Победив 2:1, «Зенит» с 65 очками возглавил турнирную таблицу. И теперь исход золотой гонки во многом будет зависеть от того, чем закончится матч «Краснодара» с «Динамо», который состоится 11 мая в Москве.

У кубанцев сейчас на два балла меньше, и им тоже нужно побеждать, чтобы вернуть себе лидерство перед заключительным туром. Можно не сомневаться, что столичный клуб постарается взять реванш за недавнее поражение от них в финале верхней сетки play-off Кубка России. Дважды сыграв с «Краснодаром» 0:0, динамовцы уступили в серии пенальти и не сумели пробиться в суперфинал.

Что касается «Сочи», то он остался с 21 очком на 16-м месте, и его судьба зависела от результата выездной встречи махачкалинского «Динамо» с «Ахматом». Грозненцы пропустили на 38-й минуте после красивого удара Мохамеда Аззи и сравняли счет на 83-й, когда отличился Галымжан Кенжебек. Матч завершился вничью 1:1, и махачкалинцы набрали 25 очков, отправив сочинцев в первую лигу.

Матч «Локомотива» с «Балтикой» имел ярко выраженный бронзовый оттенок. Железнодорожники замыкали тройку с 50 очками, а калининградцы находились на пятой строчке с 46 баллами. Между ними располагался «Спартак», да еще и шедший шестым ЦСКА теоретически мог вмешаться в борьбу за третье место.

При этом команды Михаила Галактионова и Андрея Талалаева понесли ощутимые кадровые потери.

Из-за травм и дисквалификаций у москвичей отсутствовали Сесар Монтес, Николай Комличенко, Алексей Батраков и Жерзино Ньямси, а у их гостей — Брайан Хиль, Максим Бориско, Александр Филин, Николай Титков и Элдар Чивич. И те, и другие в последнее время растеряли много очков. «Балтика» не выигрывала в шести турах подряд, а «Локомотив» на том же отрезке одержал лишь одну победу.

Даже без отвечающего за исполнение стандартов Батракова красно-зеленые уже на четвертой минуте забили со штрафного. Лукас Вера навесил на тезку Фассона, тот скинул мяч на Евгения Морозова, и хотя центральный защитник с двух метров угодил в перекладину, Александр Руденко оказался первым на отскоке. Вскоре положение калининградцев усугубило удаление их капитана Кевина Андраде, который, по мнению VAR, превысил порог жесткости в единоборстве с Зелимханом Бакаевым и получил прямую красную карточку. Так что уже с 12-й минуты они действовали в меньшинстве. Тем не менее в середине первого тайма Натан Гассама едва не сравнял счет, попав в штангу после фирменного аута от Мингияна Бевеева.

«Балтика» совсем неплохо выглядела вдесятером, тогда как «Локомотив» больше думал о безопасности.

Галактионов даже прибег к ранней замене Егора Погостнова, который повис на желтой карточке. Незадолго до перерыва был момент у Бакаева, но голкипер Егор Любаков отразил его удар с близкой дистанции. В начале второго тайма он отметился еще двумя сейвами, когда били Руденко и Максим Ненахов. После разговора с главным тренером в раздевалке хозяева заметно прибавили и уверенно разыгрывали большинство, однако неожиданно нарвались на пенальти в свои ворота. Это Морозов перестарался в дуэли с Андреем Менделем на втором этаже и врезал ему локтем в лицо. К 11-метровой отметке подошел Илья Петров и проиграл дуэль вратарю Антону Митрюшкину.

«Балтика» не сдавалась и вполне могла зацепиться за ничью, особенно когда с линии штрафной площади приложился Иван Беликов. Митрюшкин в том эпизоде уже вряд ли дотянулся бы до мяча, но его принял на себя защитник Александр Сильянов. И Любаков потащил два сложных удара от Дмитрия Воробьева и Сергея Пиняева. «Локомотив» удержал минимальное преимущество до финального свистка и завоевал три очка. У железнодорожников стало 53 балла, и только «Спартак», у которого сейчас на пять пунктов меньше, при очень благоприятном стечении обстоятельств может еще обогнать их в борьбе за бронзу.

Александр Ильин