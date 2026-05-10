Иран предостерег Францию и Британию от отправки кораблей в Ормузский пролив

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади пообещал «решительный и немедленный ответ» в случае размещения кораблей Франции и Великобритании в Ормузском проливе. Он предупредил, что такие действия приведут к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Безопасность в море не может быть обеспечена путем демонстрации военной мощи, особенно со стороны тех, которые своей поддержкой, участием или молчанием перед лицом агрессии и осады сами являются частью проблем»,— написал господин Гарибабади в соцсети Х.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе никогда не предусматривала размещение французских или британских кораблей. «Речи о развертывании никогда не шло, но мы к этому готовы»,— сказал он на пресс-конференции (трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца).

Минобороны Британии объявило об отправке эсминца типа 45 HMS Dragon на Ближний Восток для участия в потенциальной операции по защите судоходства в Ормузском проливе. 6 мая Франция сообщила Ирану и США, что ее авианосец «Шарль де Голль» вместе с размещенными на нем истребителями Rafale прошел через Суэцкий канал по пути в Аденский залив. К миссии Британии и Франции присоединились около 50 стран.