Британия направит эсминец в Ормузский пролив для защиты торговых судов

Королевский военно-морской флот Великобритании отправляет эсминец типа 45 HMS Dragon на Ближний Восток. Корабль будет участвовать в потенциальной операции по защите судоходства в Ормузском проливе, заявили в Минобороны королевства. Развертывание корабля будет «частью разумного планирования», добавили в ведомстве.

HMS Dragon сейчас находится в восточном Средиземноморье — до недавнего времени его задачей была защита британских авиабаз на Кипре от иранских БПЛА. «Би-би-си» отмечает, что эсминец станет первым кораблем британского флота, отправленным на Ближний Восток с начала войны с Ираном. Он последует за французским авианосцем «Шарль де Голль», который прошел через Суэцкий канал ранее на этой неделе.

О том, что «Шарль де Голль» прошел Суэцкий канал и входит в Красное море, в среду сообщило Министерство вооруженных сил Франции. Корабль тоже будет готовиться к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства.

Готовящуюся операцию в Ормузском проливе возглавляют Британия и Франция. В миссии согласились поучаствовать около 40 стран. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что операция по защите судоходства начнется только после того, как в регионе прекратятся боевые действия.