МИД Ирана исключил передачу обогащенного урана другим странам

Иран не намерен передавать обогащенный уран другим странам, заявил представитель МИДа исламской республики Эсмаил Багаи. Президент США Дональд Трамп утверждал, что Иран согласился прекратить обогащение урана и передать американской стороне часть высокообогащенного урана с поврежденных при атаках объектов.

Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran

«Обогащенный уран для нас так же священен, как земля Ирана, и не будет передан никуда и ни при каких обстоятельствах»,— сказал господин Багаи (цитата по Tasnim). По его словам, Иран и США пока не обсуждали продление перемирия, которое истекает 21 апреля.

Отказ от обогащения урана — одно из основных требований США к Ирану для заключения мирного соглашения. По информации Reuters, между сторонами сохраняются «существенные разногласия» по ядерным вопросам. Иранская сторона готова гарантировать мирный характер ядерной программы в обмен на снятие санкций США и выплату компенсаций за военный ущерб, сообщил иранский источник агентства.

