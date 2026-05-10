ДТП под Омском произошло из-за выезда автобуса с детьми на встречную полосу

Причиной ДТП в Омской области со школьным автобусом и грузовиком стал выезд пассажирского транспорта на встречную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госавтоинспекции регионального УМВД.

Авария произошла на 519-м км трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, автобус вез восьмерых детей из Тюкалинска в деревню Малиновку. По сообщениям СМИ, домой после спортивных соревнований возвращались подростки в возрасте 13-17 лет.

Один несовершеннолетний погиб на месте, остальных госпитализировали. В областном Минздраве сообщали, что всего в списке пострадавших — 10 человек. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.

