Ребенок погиб при столкновении автобуса с детьми и грузовика в Омской области

В Омской области попал в ДТП автобус «ГАЗель». Один ребенок погиб, сообщил губернатор Виталий Хоценко. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком.

Последствия ДТП в Омской области

Последствия ДТП в Омской области

ДТП произошло на 519-м км трассы Тюмень — Омск, между Тюкалинском и деревней Малиновка, сообщили в региональной прокуратуре. По предварительным данным, дети возвращались с соревнований по футболу, передает ТАСС со ссылкой на полицию. В прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что дети возвращались в Малиновку после просмотра кинофильма.

Всего в автобусе находились восемь детей. Минздрав региона уточнил, что в списке пострадавших — девять человек.