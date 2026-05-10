В Омской области возбудили дело после гибели ребенка в ДТП с автобусом

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в результате которого погиб ребенок.

Региональное управление СКР сообщило, что расследует происшествие по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ст. 264 УК РФ).

На 519-м км трассы Тюмень — Омск, между Тюкалинском и деревней Малиновка, столкнулись грузовик и перевозивший детей автобус. Один несовершеннолетний погиб на месте. По последним данным Минздрава региона, в списке пострадавших — 10 человек, в том числе семеро детей, их госпитализировали.