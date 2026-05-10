Мединский прокомментировал приговор суда в Киеве из-за его учебника по истории

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал свой заочный приговор суда в Киеве из-за учебника по истории для 11 класса. Он заявил, что «подобного приговора “за учебники” история еще не знала».

«Значит, история — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся»,— написал господин Мединский в Telegram-канале.

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил авторов учебника «История России. 1945 год — начало XXI века» Владимира Мединского и Анатолия Торкунова к 10 годам с конфискацией имущества. По версии украинских властей, учебник «используется для информационной борьбы и оправдывает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

Старшеклассники в России начали изучать историю по единым учебникам с 1 сентября 2023 года. С нового учебного года на единую линейку учебников перейдут все российские школьники с 5 по 11 класс. ЕГЭ по истории изменят для соответствия новому материалу, сообщал «Ъ» референт управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

