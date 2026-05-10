Три человека погибли в ДТП в Рыбинском районе

В Рыбинском районе 10 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погибли три человека и один пострадал. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла в 10:00 на дороге Рыбинск — Пошехонье вблизи деревни Дымовское. По предварительным данным, водитель Lada Kalina при попытке обгона врезался во встречный Mitsubishi Outlander, после чего столкнулся с Lada XRAY. В результате столкновения погибли водитель и пассажир Lada Kalina, а также пассажирка Lada XRAY 1956 года рождения. Водитель Lada XRAY, мужчина 1956 года рождения, получил травмы и был доставлен в больницу.

Личности погибших пассажиров Lada Kalina устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия. Также на место выехал заместитель Рыбинского городского прокурора.

Антон Голицын