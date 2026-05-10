Фицо высоко оценил свои переговоры с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла «очень хорошо». Такой оценкой словацкий премьер поделился с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (слева) и президент России Владимир Путин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (слева) и президент России Владимир Путин

На пресс-конференции Роберт Фицо отметил важность своих встреч с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он получает от них ценную информацию. По словам премьера, скоро ему будут звонить европейские коллеги и спрашивать, что говорил Владимир Путин.

«Я на это скажу: “Ну так езжайте туда, поговорите с ним. Словакия — маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы”», — отметил господин Фицо.

Вчера Владимир Путин провел переговоры с Робертом Фицо, который посетил Москву по случаю празднования Дня Победы. Президент пообещал, что Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Перед началом встречи политики также кратко пообщались тет-а-тет.