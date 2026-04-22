Кремль ожидает, что поездки Кушнера и Уиткоффа в Москву продолжатся

Россия надеется, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву продолжатся. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Источник The New York Times сообщал, что американская делегация планирует поездку в Россию.

Помощник президента России Юрий Ушаков (слева) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ Помощник президента России Юрий Ушаков (слева) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

«Когда именно она (поездка.— ''Ъ'') будет, сейчас пока сказать не можем»,— сказал представитель Кремля журналистам.

По данным NYT, США готовы направить переговорщиков в Москву, когда в переговорах по Украине наступит прогресс. И хотя Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были заняты конфликтом на Ближнем Востоке, обсуждения российско-украинского конфликта «незаметно продвигались за кулисами», отмечала газета. Украинская сторона сообщала, что после 12 апреля спецпосланники США прибудут в Киев, но американская сторона эту информацию не подтверждала.

Последний раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Москву 22 января для обсуждения конфликта на Украине. Кремль назвал переговоры «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные». Российская сторона получила информацию о переговорах США с Украиной и Европой. Тогда же обсуждался план из 20 пунктов — предложение Белого дома, самым спорным в котором оставался территориальный аспект.

