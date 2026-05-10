Хамзат Чимаев сдал вес

Хамзат Чимаев расстался с титулом чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в среднем весе (до 84 кг), потерпев первое в карьере поражение от американца Шона Стрикленда. Стрикленд не позволил Чимаеву использовать явное преимущество в борцовских навыках и одолел чемпиона по итогам наполненного кровью и сюжетными поворотами поединка по очкам с символическим перевесом — раздельным решением, то есть на двух судейских картах из трех.

Фото: John Jones-Imagn Images / Reuters Шон Стрикленд (в центре) и Хамзат Чимаев (крайний справа) после боя

Исход боя, который увенчал программу состоявшегося 9 мая турнира UFC 328 в Ньюарке, мир смешанных единоборств, кажется, воспринял как очень-очень неожиданный. В Шона Стрикленда, несмотря на его громадный опыт и на то, что он однажды, пусть недолго, владел чемпионским титулом, не верили.

Хамзат Чимаев, уроженец Чечни, в последнее время представляющий в октагоне ОАЭ и Россию, выглядел орешком, который явно не по зубам американцу: находится на пике, осечек, проведя в MMA полтора десятка боев, вообще не допускал, в прошлом году, добывая статус лучшего средневеса, легко разобрался с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

А дю Плесси ведь до этого сам разбирался с Стриклендом. И надо же, оказывается зря не верили.

А развитие событий в поединке только добавило исходу неординарности. Ну вот кто, например, мог отказаться от своих соображений по поводу очевидности расклада в нем, когда в самом начале Хамзат Чимаев, без труда пройдя в ноги, уложил Шона Стрикленда на пол и принялся методично обрабатывать в партере? Известно, конечно, что американец неплохо защищается против искусных борцов, терпит. Но Чимаев — особенный борец: исключительно мощный, исключительно верткий. И оседлав Стрикленда, он все эти качества демонстрирует. Смотрите, как американцу непросто! Смотрите, как сжимается, словно удав вокруг добычи, рука Чимаева вокруг его горла! И что с того, что сейчас задушить претендента не вышло? Выйдет, значит, попозже. К чему идет дело, ясно.

А ничего ясно не было, потому что во втором раунде Чимаев вдруг согласился драться со Стриклендом в стойке. Когда же убедился, что идея так себе, и снова рванул вперед, провалился и сам очутился на настиле. Наверху — и довольно жестко — трудился уже американец. А Чимаев выживал.

Третий раунд этого боя вообще превратился в какую-то аномалию.

Люди, помешанные на статистике, даже подметили, что с 2022 года не было такого, чтобы Хамзат Чимаев, этот хищник, всегда стремящийся лезть в пекло и утянуть в него за собой противника, не совершил ни одной попытки тейкдауна!

Именно попытки, хотя бы неудачной.

Шел бокс — простоватый и жесткий. Чимаев наседал, Стрикленд оборонялся, попадая в ответ. Кровь залила лица обоих. И лишь под занавес четвертого раунда чемпион решился на свою фирменную атаку. Тейкдаун удался, однако Стрикленд отбился без проблем. К фирменным трюкам Чимаева он подготовился недурно.

Пятый, заключительный, раунд тумана не развеял. Напротив, он еще сгустился. Кому раунд отдадут, догадаться было абсолютно нереально.

У Шона Стрикленда проходили классные удары. По их числу он, несомненно, опередил чемпиона с запасом. Хамзат Чимаев увеличил отрыв по успешным тейкдаунам.

Статистика тут была бесполезна. Она ни о чем не говорила. Туман развеялся, лишь когда завершилось объявление судейского вердикта. На двух картах — минимальный, 48:47, выигрыш Стрикленда, на третьей — такой же Чимаева.

С титулом он распрощался как-то чересчур спокойно. Даже помог Шону Стрикленду надеть чемпионский пояс, разумеется заставив вспоминать о том, что предшествовало бою. Сколько же было взаимных оскорблений и угроз, в том числе таких, что при желании можно подтянуть на уголовную статью. Особенные меры безопасности, особенная — раскаленная до предела — атмосфера, когда для взрыва хватит и искорки. И такой мирный финал, подвесивший новую интригу.

То, что Хамзат Чимаев жутко мучился, сгоняя вес, чтобы уложиться в лимит среднего веса, ни для кого не было секретом.

А сразу после поединка глава UFC Дейна Уайт, подтверждая это, рассказал, как Чимаев подошел к нему и сообщил, что хочет перейти в следующую категорию, в полутяжелый вес (до 93 кг). Судя по всему, перейдет.

В рамках UFC 328 состоялся еще один важный поединок с участием российского бойца. Этим бойцом был супертяж Александр Волков, и он по очкам справился с высоко котировавшимся доминиканцем Вальдо Кортесом-Акостой, не исключено, обеспечив себе право в обозримом будущем выступить в чемпионском матче.

Алексей Доспехов