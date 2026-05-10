Жители Бодайбо остались без воды из-за аварии на плавучей насосной станции

На плавучей насосной станции в Бодайбо Иркутской области сегодня ночью произошла авария. В результате происшествия горожане остались без воды, сообщил глава городской администрации Евгений Юмашев.

«В ночное время произошла внештатная аварийная ситуация на станции первого водоподъема „Роса“, связанная с тем, что резко произошел подъем уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом»,— пояснил мэр.

МУП «Тепловодоканал» монтирует временный водовод, чтобы проложить трубы на открытую воду и запустить станцию. Работа займет несколько часов, отметил господин Юмашев. Жителей города он призвал запастись питьевой водой.

В настоящее время уровень воды в реке Витиме уже снизился.

Как писал «Ъ-Сибирь», Бодайбинский горсуд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 июля главе Бодайбинского городского поселения Алексею Ботвину. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно версии следствия, с декабря 2023-го по январь 2026 года Алексей Ботвин, зная об изношенности водоводов в городе, не инициировал ремонт коммуникаций. Бездействие чиновника могло стать причиной крупной коммунальной аварии, произошедшей в Бодайбо 30 января этого года, считают правоохранители.

