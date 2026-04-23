До конца июля суд продлил домашний арест главе Бодайбо Алексею Ботвину

Бодайбинский горсуд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 июля главе Бодайбинского городского поселения (Иркутская область) Алексею Ботвину. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщают суды общей юрисдикции региона.

Алексей Ботвин

Фото: Администрация города Бодайбо Алексей Ботвин

О задержании Алексея Ботвина стало известно 27 февраля после крупной коммунальной аварии в Бодайбо. В начале марта суд поместил его под домашний арест.

30 января в городе без отопления остались две школы и более 140 домов, в которых проживают более 1,3 тыс. человек. По данным правоохранителей, авария произошла в результате «непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства».

Согласно версии следствия, с декабря 2023-го по январь 2026 года Алексей Ботвин, зная об изношенности водоводов в городе, не инициировал ремонт коммуникаций. Ранее с соответствующим иском в суд обращалась областная прокуратура.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе по иску прокуратуры Алексея Ботвина привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера). Его обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. руб.

Александра Стрелкова