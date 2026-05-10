Власти Эстонии потребовали от Украины большего контроля над дронами

Украина планирует направить в страны Балтии своих военных экспертов после нескольких инцидентов с беспилотниками. Целью названо усиление воздушной безопасности, украинская сторона уже связалась по этому вопросу с посольством Эстонии, сообщает ERR.

Точный формат возможной совместной работы не раскрывается, но эстонское правительство ожидает от ВСУ более эффективного контроля над дронами, указывает ERR.

«Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, в свою очередь, отметил, что Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям. По его словам, дроны ВСУ летают рядом с границами балтийских стран не случайно: министр утверждает, что Россия боится НАТО, поэтому не применяет ракетные системы рядом с границей.

Министры обороны Эстонии и Украины в последний раз вели переговоры неделю назад, когда один дрон ненадолго вошел в эстонское воздушное пространство, указывает ERR. По словам Ханно Певкура, обсуждались меры профилактики против незапланированного вторжения БПЛА в воздушное пространство. «В них встроены так называемые kill switch — автоматические системы уничтожения. Если видно, что дрон отклоняется от курса, можно дистанционно уничтожить его», — отметил господин Певкур.

В середине недели два дрона упали на территории Латвии. Местные власти возложили ответственность на Россию. Минобороны РФ заявило, что беспилотники были украинскими.