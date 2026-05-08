МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за падения БПЛА

Латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передал ноту протеста. Поводом стало падение БПЛА на территории страны прошлой ночью.

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин

Фото: Посольство Российской Федерации в Латвийской Республике Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин

В заявлении латвийского ведомства указано, что конфликт на Украине «создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе», отмечает ТАСС. В МИД отдельно подчеркнули, что Рига не давала разрешения использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по целям на российской территории.

В ночь на 7 мая в Латвии упали два беспилотника, один из них — на территории нефтебазы в городе Резекне. Местные власти заявили, что дроны летели со стороны России. Минобороны РФ позднее заявило, что той ночью средства ПВО засекли военные самолеты и шесть БПЛА в небе Латвии, затем объекты пропали с радаров, но один дрон в итоге был сбит российскими силами ПВО в районе населенного пункта Лихачево недалеко от Пскова. Российское Минобороны утверждало, что сбитый беспилотник принадлежал ВСУ и что готовилась атака на объекты в районе Санкт-Петербурга.