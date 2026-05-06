Захарова: Москва не получала предложений о встрече глав МИД России и Японии

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва не получала обращений от Токио по поводу организации встречи министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Японии Тосимицу Мотэги.

«Разумеется, если мы получим такое обращение, оно будет должным образом рассмотрено. Пока же давать какие-либо комментарии по данному вопросу, включая возможную повестку дня, не имеет смысла»,— сказала госпожа Захарова РБК.

С 3 по 5 мая Москву с официальным визитом посещал депутат парламента Японии от правящей партии Мунэо Судзуки. В разговоре с японскими журналистами он сказал, что замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил ему о готовности Москвы организовать встречу Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на полях совещания министров иностранных дел стран АСЕАН, если Токио выразит такое желание. Встреча пройдет в Маниле в июле.