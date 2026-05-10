Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможном перекрытии «Дружбы» в будущем

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил обеспокоенность из-за возможного прекращения поставок российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». По его мнению, полное эмбарго со стороны ЕС может привести к перекрытию магистрали, к чему республика сейчас не готова.

«Думаю, что когда ЕС окончательно примет решение отказаться от нефти или газа (из России.— "Ъ"), "Дружбу", вероятно, снова перекроют. Не потому, что ее как-то повредят, а просто по политическому решению. Мы в Словакии не до конца готовы к такой ситуации»,— сказал господин Фицо.

Политик подчеркнул, что от поставок российских энергоресурсов зависит будущее Словакии. «Как бы мы ни старались проводить какую-нибудь диверсификацию, получать энергоресурсы из других источников, не удается в полной мере заменить то, что мы получали от Российской Федерации»,— добавил он.

Вчера президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Президент пообещал, что Россия сделает все, чтобы удовлетворить потребности республики в энергоресурсах. Он добавил, что Москва готова развивать и другие направления сотрудничества. Словацкий премьер подтвердил, что страны не могут взаимодействовать только в лбласти энергетики.