Новак: страны ОПЕК+ на последней встрече обсуждали только увеличение квот

Страны ОПЕК+ не меняли сроки компенсаций сверхдобычи нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, на последней встрече участники организации обсуждали только увеличение квот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы обсуждали только увеличение квот, что, в свою очередь, дает возможность как раз в рамках полученных квот ускорить компенсацию тем странам, которые должны компенсировать излишние объемы, которые были добыты ими в предыдущие периоды»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

3 мая семь стран ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне по сравнению с маем до 9,8 млн б/с. Решение было принято после выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+.

Подробнее — в материале «Ъ» «А впрочем, ничего недобычного».