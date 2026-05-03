А впрочем, ничего недобычного

Семь стран ОПЕК+ продолжили стратегию отказа от добровольных ограничений добычи и договорились об увеличении предельного уровня производства в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Это соответствует показателю мая с поправкой на вышедшие из коалиции ОАЭ. Консервативный подход может говорить о стремлении добавить спокойствия нефтяному рынку. К тому же пока объемы добычи ряда членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, существенно ниже квот из-за логистических ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Страны ОПЕК+, добровольно взявшие на себя дополнительные ограничения по добыче нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) увеличили разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с). Это соответствует плану по постепенному отказу от дополнительных обязательств, действующему с апреля 2025 года. Корректировка квот происходит ежемесячно. Следующая встреча состоится 7 июня.

Утвержденный уровень повышения квот фактически, соответствует показателю мая (рост на 206 тыс. б/с), но без учета объемов ОАЭ, которые 28 апреля объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ (см. “Ъ” от 29 апреля). Встреча 3 мая проходила уже без представителей Абу-Даби.

Для участников заседания выход ОАЭ из альянса стал неожиданностью, так что даже если они хотели изменить что-то в своем решении, то не успели бы это сделать в такой короткий срок, отмечают источники “Ъ” на рынке. К тому же, по их мнению, стабильность темпов наращивания добычи добавит спокойствия нефтяному рынку, который и так находится в состоянии шока.

Россия сможет нарастить нефтедобычу в следующем месяце по сравнению с маем на 62 тыс. б/c, до 9,76 млн б/c, Саудовская Аравия — на 62 тыс. б/c, до 10,29 млн б/c.

Кувейту разрешено увеличить производство на 16 тыс. б/c, до 2,63 млн б/c, Казахстану — на 10 тыс. б/c, до 1,6 млн б/c, Алжиру — на 6 тыс. б/c, до 989 тыс. б/c, Оману — на 5 тыс. б/c, до 826 тыс. б/c, Ираку — на 26 тыс. б/c, до 4,35 млн б/c.

Эти данные не учитывают график компенсаций ранее допущенного перепроизводства для Казахстана и Омана. В мае эти страны должны возместить 879 тыс. и 16 тыс. баррелей нефти в сутки, то есть их фактическая добыча будет ниже разрешенного уровня.

Директор аналитического департамента банка «Синара» Кирилл Таченников считает, что консервативный подход к наращиванию добычи связан с тем, что страны, во-первых, хотят подтвердить приверженность дисциплине в рамках организации, несмотря на выход ОАЭ, а во-вторых, большинство ключевых участников не могут даже имеющиеся квоты использовать полностью до тех пор, пока не восстановлен полностью грузооборот через Ормузский пролив. Поэтому даже установленный объем, вероятно, не будет выбран сразу, считает эксперт. Так, добыча нефти Саудовской Аравии, по данным ОПЕК, в марте составила только около 7,8 млн б/c. Добыча в России остается под давлением из-за инцидентов на экспортных объектах и санкций.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин также говорит о том, что в моменте возможности стран по наращиванию добычи весьма ограничены. По его словам, производство стран Персидского залива снижается из-за ограничений Ормузского пролива, а страны за его пределами и так уже делают все возможное, чтобы компенсировать дефицит на рынке. «Так что эти заявления — это скорее сигналы рынку о единстве членов после выхода ОАЭ, а также о готовности стабилизировать цены»,— говорит аналитик.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что с учетом заблокированного Ормузского пролива решения ОПЕК+ никак не повлияют на рынок, так как физический баланс сырья в глобальном масштабе не изменится.

По его мнению, страны ОПЕК+ и дальше будут придерживаться стратегии по наращиванию добычи с учетом сезонного фактора (то есть летом — быстрее) в расчете на то время, когда будут сняты судоходные ограничения в проливе. Эти шаги позволят подготовить рынок к существенному росту предложения в перспективе, отмечает эксперт.

Ольга Мордюшенко