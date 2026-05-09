Новак рассказал о подготовке топливных соглашений с нефтяниками

Соглашения с нефтяными компаниями об объемах поставок и стоимости топлива еще не подписаны. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает «Интерфакс». По его словам, Минэнерго продолжает работать с нефтяниками для заключения соглашений.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти рассчитывают, что соглашения будут действовать до конца 2026 года, уточнил господин Новак.

Минэнерго и ФНС России заключат соглашения с 12 российскими нефтяными компаниями. В документах закрепят объемы моторного топлива на внутреннем рынке, а также розничные цены на бензин и дизельное топливо, следует из постановления правительства. Цель меры — поддержание достаточных объемов топлива во время сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ.

