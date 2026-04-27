Топливу подтянули лимиты

Петербургская биржа сократила лимит снижения оптовых цен на бензин и летнее дизтопливо за торговую сессию с 5% до 3%. Это второе изменение режима торгов за последнее время — ранее был снижен предел роста котировок. Регуляторы объясняют необходимость механизма нестабильной внешней конъюнктурой. А участники рынка полагают, что власти могут опасаться падения оптовых цен после заключения соглашения с нефтекомпаниями о поставках на внутренний рынок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Петербургская биржа c 27 апреля сократила предельное снижение котировок бензина и летнего дизтоплива с 5% до 3% от текущей рыночной цены. Лимит увеличения котировок сохранен — плюс 0,01%. В Минэнерго сообщили “Ъ”, что механизм ограничений на повышение и понижение оптовых биржевых цен разработан для снижения волатильности в период нестабильности внешней конъюнктуры. Эти меры носят временный характер, решение об их корректировке или отмене будет приниматься в оперативном режиме по результатам мониторинга, добавили там.

Предельный рост котировок Петербургская биржа ограничила в конце марта в условиях роста цен на нефтепродукты более чем на 12% за месяц из-за кризиса на Ближнем Востоке. Тогда допустимое увеличение стоимости бензина и дизтоплива снизили с 0,5% до 0,01%. С 1 апреля правительство также распространило запрет на экспорт бензина на производителей из-за ближневосточного конфликта.

Принятое решение выглядит скорее страховкой от обвала котировок перед анонсированным соглашением правительства с нефтяными компаниями, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. По его словам, регуляторы опасаются драматического снижения цен. При этом, продолжает господин Дьяченко, текущие объемы продаж свидетельствуют о проблемах с переработкой, а возможности серьезно нарастить поставки весьма ограничены.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал 23 апреля, что Минэнерго и ФАС должны заключить соглашения по поставкам на внутренний рынок с вертикально интегрированными нефтекомпаниями в ближайшие дни.

По данным источников “Ъ”, по проекту Минэнерго будет направлять компаниям рекомендации по объемам производства и отгрузок на внутренний рынок бензина и дизтоплива.

Участники рынка будут отдавать приоритет поставкам на рынок РФ, изменять стоимость нефтепродуктов в соответствии с индексом потребительских цен, НДС и акцизов, а также смогут просить Минэнерго скорректировать рекомендации в случае форс-мажора. Предполагается, что соглашения будут действовать до конца 2026 года.

Сейчас на рынке бензина, по оценке аналитической группы «Компания Уфаойл», сохраняется баланс, но продажи минимальны. Совокупный объем биржевой реализации бензина по-прежнему отстает от прошлогодних уровней: дефицит достиг 263,9 тыс. тонн, увеличившись на 8,6% год к году. И несмотря на «взрывной рост» продаж в сегменте мелкого опта с самовывозом (на 88% год к году), этот канал пока не позволяет в полной мере компенсировать сокращение железнодорожных отгрузок, отмечают в «Уфаойл».

На Петербургской бирже по итогам торгов 24 апреля было реализовано 33,18 тыс. тонн бензина, что на 16,9% больше, чем днем ранее, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. За 1–24 апреля объем составил 628,632 тыс. тонн, что на 13,7% ниже, чем годом ранее. С начала года биржевые продажи достигли 3,076 млн тонн — на 9,5% меньше, чем в январе—апреле 2025 года.

Как считают в «Уфаойл», вступление в силу 20-го пакета санкций ЕС может привести к росту предложения на внутреннем рынке. Перечень включает «основу для будущего запрета» на предоставление услуг на морские перевозки нефти из РФ, который будет осуществляться в координации с G7. Под санкции также подпали «Башнефть» и «Славнефть», порты Приморск и Туапсе, 12 НПЗ, в том числе ЛУКОЙЛа, 46 танкеров, терминал Каримун в Индонезии (см. “Ъ” от 25 апреля). Ограничения для российской нефти, считают в «Уфаойл», способны «запереть» излишки сырья в стране, что простимулирует увеличение переработки по мере выхода НПЗ из весенних ремонтов. В перспективе это укрепит баланс спроса и предложения в сегменте бензинов, указывают эксперты.

Но старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин говорит, что с учетом высокой рентабельности экспортных поставок дизтоплива в сравнении с внутренним рынком у нефтекомпаний сохраняются стимулы наращивать загрузку НПЗ для вывоза нефтепродуктов, не подпадающих под запреты. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отмечает, что низкая маржа переработки в первом квартале 2026 года не стимулирует компании к досрочному выводу НПЗ из ремонтов. «Рациональная стратегия для нефтяников — максимизация экспорта по премиальным ценам на фоне ближневосточного дефицита при сохранении плановых графиков ремонтов на заводах»,— добавляет он. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отмечает, что оптовые цены на бензин и дизтопливо в России за последний месяц снизились на 3–5%.

Ольга Озембловская