Правительство подпишет соглашения с нефтяниками о поставках и стоимости топлива

Минэнерго и ФНС России заключат с нефтяными компаниями соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка топлива. Постановление подписало правительство. Соглашения будут регулировать объемы моторного топлива на внутреннем рынке, а также розничные цены на бензин и дизельное топливо с учетом инфляции.

Цель — поддержание достаточных объемов топлива на внутреннем рынке во время сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ, следует из заявления Минэнерго.

Соглашения заключат с 12 нефтяными компаниями, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ правительства. В список вошли «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Независимая нефтегазовая компания», «Нефтехимсервис», ТАИФ-НК, «ФортеИнвест», «Газпром нефтехим Салават» и «РИ-Инвест».

До 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина. В правительстве объяснили решение ростом мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Опрошенные «Ъ» аналитики считают, что мера не сможет полностью стабилизировать ситуацию на топливном рынке, так как дополнительные объемы горючего будут «съедены» простоями нефтеперерабатывающих заводов.

