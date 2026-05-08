В Ижевске опубликовали программу празднования Дня Победы
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков опубликовал программу празднования Дня Победы. В расписании возможны корректировки, добавил он в Max. Это зависит от оперативной обстановки.
Напомним, власти Удмуртии провели Парад Победы в Ижевске во время генеральной репетиции 7 мая. На нее пригласили ветеранов ВОВ. Решение отказаться от проведения торжественного мероприятия 9 мая связано с обеспечением безопасности жителей.
