Ушаков подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что готов принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Москве, если тот хочет встречи. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Господин Ушаков призвал президента Украины не передавать послания «через многих лиц», а напрямую «звонить в Москву». «Что он передает? А потом это все зависает в воздухе»,— указал помощник президента России.

Юрий Ушаков добавил, что во время сегодняшней встречи в Кремле премьер Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину содержание переговоров с Владимиром Зеленским, однако никакого послания от украинского президента не привез.