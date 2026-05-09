Ушаков надеется, что США будут дисциплинировать Украину в вопросе перемирия

Российская сторона рассчитывает, что США будут дисциплинировать Украину в вопросе соблюдения режима прекращения огня с 8 по 11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Договорились не до 11-го, а по 11-е (мая.—"Ъ"). Надеемся, что Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону»,— сказал господин Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).

В ответ на уточняющий вопрос о желании президента США Дональда Трампа продлить перемирие Юрий Ушаков заметил, что это «неподкрепленная надежда». По словам помощника российского президента, продление режима прекращения огня зависит не только от США, но и от других сторон.

Сегодня Минобороны России отчиталось о почти 9 тыс. нарушений перемирия со стороны ВСУ. Российские военнослужащие ответили на удары зеркально, но первыми оружие не применяли, уточнили в ведомстве.