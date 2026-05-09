Минобороны России обвинило Украину почти в 9 тыс. нарушений перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8,9 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, установленный в зоне спецоперации. Российская сторона отвечала на удары зеркально, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего за время перемирия военнослужащие Украины 12 раз атаковали позиции российских подразделений, совершив более 1,1 тыс. обстрелов из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Кроме того, ВСУ нанесли свыше 7,1 тыс. ударов беспилотников. По данным Минобороны России, атаке ВСУ подверглись и гражданские объекты.

За сутки силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 467 беспилотников самолетного типа ВСУ.

При этом российские военнослужащие продолжали строго соблюдать режим прекращения огня. Не применялись ни авиация, ни беспилотники, ни ракетные войска и артиллерия. РФ наносила только ответные удары, указали в оборонном ведомстве.

Объявленное Россией перемирие начало действовать в двустороннем порядке с 00:00 8 мая и завершится 11 мая. Инициатива президента США Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня еще не обсуждалась, заявляли в Кремле.