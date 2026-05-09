Бывшие бойцы «Вагнера» прошли в «Бессмертном полку» в Петербурге с портретом Пригожина

В общероссийской акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге поучаствовали бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает корреспондент «Фонтанки». Они пронесли в колонне портрет предпринимателя, основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Судя по опубликованным изданием кадрам, бывшие бойцы «Вагнера» несли флаг с изображением Евгения Пригожина, эмблемы ЧВК и лозунгом, размещенных на фоне российского триколора.

Евгений Пригожин — российский бизнесмен, общественный деятель, помимо ЧВК владел группой компаний «Конкорд», специализирующейся на организации общественного питания. Погиб в авиакатастрофе в Тверской области в августе 2023 года.

Акция «Бессмертный полк» началась в Санкт-Петербурге в 12:30 мск. Колонна двигалась от площади Александра Невского к Дворцовой. В шествии участвовал губернатор Александр Беглов, чиновники и депутаты городского парламента.