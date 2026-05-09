В Санкт-Петербурге началось шествие «Бессмертного полка»

В центре Санкт-Петербурга в 12:30 мск началась общероссийская акция «Бессмертный полк», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Участники шествия пройдут от площади Александра Невского до Дворцовой площади.

К акции присоединились губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, чиновники и депутаты городского парламента. В этом году, по оценкам городских властей, в шествии поучаствует около 1 млн человек. На 22:00 мск запланирован праздничный салют.

В 10 утра одновременно с московским начался парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На мероприятии так же, как и в столице, отсутствовала военная техника. Кроме того, в параде не участвовали нахимовцы, суворовцы и кадеты.