МАГАТЭ запросило доступ к атакованной БПЛА лаборатории ЗАЭС для оценки ущерба

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили разрешение на осмотр лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Об этом пресс-служба агентства рассказала в X. Об ударе БПЛА ВСУ по лаборатории сообщили сегодня представители станции.

«Сообщений о пострадавших нет, но пока неизвестно, был ли нанесен ущерб лаборатории, которая расположена за пределами периметра АЭС. Группа МАГАТЭ на объекте запросила доступ на место происшествия», — отметила пресс-служба. Глава агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов представляют угрозу ядерной безопасности, добавили в организации.

Как сообщали в пресс-службе ЗАЭС, удар не вызвал критических повреждений оборудования лаборатории, работа всех систем продолжается в штатном режиме. Представители атомной станции при этом подчеркнули, что подобные атаки угрожают ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки.