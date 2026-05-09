Трамп счел контролируемой ситуацию со вспышкой хантавируса на лайнере MV Hondius

Президента США Дональда Трампа проинформировали о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По его словам, ситуация находится под контролем.

Круизный лайнер MV Hondius

Фото: AP

«Мы надеемся, что все под контролем... Очень много людей, очень хороших специалистов (из США.—"Ъ") изучают ситуацию. Мы надеемся, что все будет в порядке»,— сказал господин Трамп (цитата по «Би-би-си»).

В мае на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка заболевания, вызванного хантавирусом. Умерли три человека. Судно направляется в Испанию, где пассажиров эвакуируют. Всего на борту находились 147 человек: 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Российские эксперты считают, что угроза массового распространения инфекции от человека к человеку остается минимальной.

