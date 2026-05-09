В Пермском крае наградили участвовавших в тушении пожаров после атак ВСУ

9 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в торжественной обстановке вручил награды пожарным и сотрудникам МЧС, которые участвовали в ликвидации последствий ударов беспилотников ВСУ по региону.

Глава региона поблагодарил пожарных за мужество и слаженную работу в непростых условиях, благодаря чему им удалось не допустить распространения огня и защитить жителей Пермского края. «Проявили настоящее мужество и наш пермский характер... Гордимся вами!» — написал господин Махонин в «Максе».

Шесть человек наградили медалью «За заслуги перед Пермским краем», а 24 — получили благодарственные письма губернатора региона. Нескольким сотрудникам досрочно присвоили очередные специальные звания.

Пермский край неоднократно подвергался массированным атакам ВСУ за последние две недели. За три дня, по данным на 8 мая, над регионом сбили 16 беспилотников. После удара БПЛА по промышленной площадке 29 апреля начался пожар. В тушении участвовали 415 человек. Накануне региональные власти решили создать подразделение «БАРС» для отражения атак дронов.