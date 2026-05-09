Губернатор Прикамья наградил участников ликвидации последствий ударов БПЛА

В Перми 9 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды сотрудникам пожарной охраны, которые помогали в ликвидации последствий атаки беспилотников на промышленном предприятии. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

Шесть человек были награждены медалью «За заслуги перед Пермским краем», а 24 — получили благодарственные письма губернатора Пермского края. Всего наградили тридцать ликвидаторов, которые участвовали в устранении последствий атаки БПЛА. Также ряду сотрудников досрочно присвоены очередные специальные звания. «Вы работали в непростых условиях, но не дали огню распространиться и сделали все, чтобы защитить земляков. Проявили настоящее мужество и наш пермский характер. Спасибо за профессионализм, оперативную и слаженную работу. Гордимся вами!», — отметил господин Махонин.

Напомним, за последние две недели объекты в Перми и на прилегающих территориях были атакованы беспилотниками четыре раза. Об атаке БПЛА на промплощадки в Пермском округе сообщалось 29 и 30 апреля. Пострадавших и значимых разрушений, по информации правительства региона, не было. 7 и 8 мая Пермский край снова был атакован беспилотниками. В результате одного из ударов 7 мая в Перми был поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадавших и погибших в результате атаки по жилому комплексу нет. Ранее атаке дважды подвергались промышленные объекты Губахи. В октябре прошлого года беспилотник упал на двухквартирный жилой дом в Березниках. В результате инцидента никто не пострадал.