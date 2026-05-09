Песков заявил о долгом выходе на мирное соглашение по Украине

Тема урегулирования военного конфликта на Украине слишком сложная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, выход на мирное соглашение — это «очень долгий путь». Так господин Песков ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что процесс урегулирования конфликта застопорился.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями, путь»,— сказал господин Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

В 2026 году Россия и Украина при посредничестве США провели три раунда переговоров. Четвертая встреча была отложена после начала операции Штатов и Израиля против Ирана. Господин Рубио заявил, что американская сторона не хочет впустую тратить время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу.

Россия объявила перемирие с Украиной с 00:00 8 мая до 10 мая, затем режим прекращения огня продлили до 11 мая. Решение было принято по инициативе президента США Дональда Трампа после его телефонной беседы с Владимиром Путиным, прошедшей 29 апреля.