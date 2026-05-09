Общероссийская акция «Бессмертный полк» началась в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Традиционно колонна стартовала от площади Александра Невского, шествие пройдет до Дворцовой площади.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Бессмертный полк» стартовал от площади Александра Невского

Колонна стартовала в 12:30 по московскому времени. Петербуржцы собрались на Невском проспекте, чтобы почтить родственников, участников Великой Отечественной войны. К акции также присоединились губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, чиновники и депутаты городского парламента. В этом году, по оценкам Смольного, в шествии поучаствует около миллиона человек. Вечером, в 22:00, прогремит праздничный салют.

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин объявил об ограничениях в День Победы. Он заметил, что в этот день будут задействованы «беспрецедентные меры и силы в нашем городе, которые только могут быть». Центр города перекрыли, некоторые станции метро закрыли на выход, а с собой на «Бессмертный полк» запретили проносить с собой воду, еду, алкоголь, колюще-режущие предметы, пауэрбанки и флаги других государств. Что касается мобильного интернета, то чиновник советовал не ждать определенности.

Парад на Дворцовой площади сегодня начался в 10 утра. Военной техники в этом году не было — только пешие расчеты, без нахимовцев, суворовцев и кадетов. Ветеранов, которых в городе осталось 39 тыс. (год назад было 48 тыс. человек), провезли по Невскому на ретроавтомобилях.

Полина Пучкова