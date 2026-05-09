В Ярославле состоялся Парад Победы

В Ярославле на Советской площади прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В торжественном марше приняли участие парадные расчеты гарнизона и представители силовых структур. В шествии участвовали курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, военнослужащие 335-го радиотехнического полка, 38-й железнодорожной бригады, 5-го пограничного учебного центра ФСБ России, а также сотрудники ГУ МЧС по области. На трибунах присутствовали ветераны Михаил Пеймер, Алексей Ермаков, труженики тыла Анатолий Бодалев и Игорь Бровкин, а также Герои России и Труда.

Моторизованная колонна включала технику военных лет, в том числе легендарные «катюши», и современные машины оперативных служб. Маршрут движения был проложен через районы города, чтобы жители могли увидеть «машины Победы» в своих кварталах.

Творческая программа объединила около 300 артистов, включая хоры, танцевальные ансамбли и солистов региона. В организации и проведении мероприятия участвовали тысячи человек: военнослужащие, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и медики. Также прошло шествие «Бессмертного полка», которое возглавили руководители региона и города, депутаты, представители федеральных ведомств.

«Благодарю всех за этот праздник, который напоминает о том, какой ценой завоевана свобода. Сотрудникам силовых ведомств и оперативных служб отдельное спасибо за обеспечение безопасности»,— написал губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Макс».

