Путин: Россия никогда не делила победу на свою и чужую

Россия никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на торжественном приеме иностранных гостей в Кремле.

«Народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную Победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков»,— сказал Владимир Путин на мероприятии.

Глава государства добавил, что Россия всегда будет хранить память «о боевом союзничестве, о братстве по оружию». По его словам, вера в торжество справедливости, право народа на суверенитет и любовь к Отечеству вели людей через испытания и остаются нравственным ориентиром. Объединяющими народы вещами господин Путин назвал искреннее отношение к общей истории, память о сражавшихся за победу и ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной войне.

Сегодня на Красной площади в Москве прошел парад Победы, посвященный 81-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. На торжественные мероприятия в российскую столицу прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик. Они же поучаствовали в приеме в Кремле.