Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций почтил память советских военнослужащих, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. К Вечному огню пять военнослужащих президентского полка возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

Вдоль подножия Могилы Неизвестного Солдата выстроился почетный караул. В церемонии поучаствовали в том числе президенты Абхазии Бадра Гунба, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии Алан Гаглоев, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

На мероприятии также присутствовал глава Минобороны Андрей Белоусов. Церемония прошла после парада на Краcной площади. В параде поучаствовали более тысячи военнослужащих из зоны СВО. В этом году по решению Минобороны на параде не было военной техники. Парад Победы завершился пролетом авиации.