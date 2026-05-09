США вывезли из Венесуэлы запасы обогащенного урана

США завершили вывоз из Венесуэлы обогащенного урана, произведенного на ее исследовательском реакторе RV-1. Об этом сообщило американское Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA).

По данным ведомства, сотрудники NNSA и эксперты из Венесуэльского института научных исследований извлекли 13,5 кг урана из реактора RV-1. Уран упаковали в контейнер для отработанного топлива, и в мае специальное судно доставило материал в США. Затем контейнер перевезли на предприятие в штате Южная Каролина, занимающееся хранением, дезактивацией и переработкой радиоактивных отходов. Там материал переработают для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана для ядерных нужд США.

В NNSA уточнили, что работа велась совместно с Госдепом, экспертами из Великобритании и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Безопасный вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы стал еще одним сигналом миру о восстановлении и обновлении Венесуэлы... Команды на местах завершили за несколько месяцев то, что обычно заняло бы годы»,— заявил глава NNSA Брэндон Уильямс.

Ночью 3 января 2026 года американский спецназ похитил в Венесуэле президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В США их обвиняют в наркотерроризме. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена Делси Родригес.

