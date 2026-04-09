Дельси Родригес накормила народ обещаниями

С момента захвата американцами Николаса Мадуро прошло три месяца, и этот день исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес отметила обращением к нации. В нем она призвала граждан проявить терпение, пока ее правительство работает над восстановлением экономики. Среди прочего она пообещала повысить заработную плату работникам с 1 мая, привлечь инвестиции в энергетический сектор страны и «исправить прошлые ошибки».

Дельси Родригес

Фото: Leonardo Fernandez / Reuters Дельси Родригес

Обращение Дельси Родригес по национальному телевидению прозвучало спустя три месяца после ее назначения исполняющей обязанности президента. С того момента, как Николас Мадуро был вывезен силами США, а Родригес возглавила страну, между Каракасом и Вашингтоном началась постепенная нормализация отношений. В начале апреля Белый дом даже снял санкции с временного президента США, открыв ей тем самым возможность посетить с визитом Соединенные Штаты и работать с американскими компаниями.

Однако эти процессы никак не сказались на жизни простых граждан Венесуэлы, требующих повышения заработной платы. Минимальный размер оплаты труда в стране, составляющий 130 боливаров (примерно 27 центов) в месяц, не повышался с 2022 года.

Международный валютный фонд оценил уровень инфляции в стране в 2025 году в 475% — это самый высокий показатель в мире. В связи с этим многие жители Венесуэлы не могут позволить себе базовые продукты питания и предметы первой необходимости.

В своем обращении Дельси Родригес обратилась прежде всего к огромному количеству недовольных экономической ситуацией граждан. Перемены не наступят в одночасье, признала она, призвав работодателей из разных отраслей работать вместе с ее правительством, чтобы «начать устойчивое восстановление и сохранить этот рост в будущем». А дальше пообещала: зарплаты повысят с 1 мая. Правда, конкретных сумм она не назвала, но заверила, что власти смогут избежать «инфляционного шока».

«Наша ближайшая, среднесрочная и долгосрочная цель — постепенно и неуклонно восстанавливать доходы работников за счет роста производительности как в нефтегазовом, так и в горнодобывающем секторах, которые начнут приносить немедленный доход после восстановления производства»,— пояснила Родригес.

По ее словам, правительство будет «ответственно» относиться к этому вопросу, и в ближайшем будущем это позволит обеспечить «устойчивое повышение заработной платы».

С этой целью президент поддержала законодательные инициативы, направленные на привлечение большого объема частных и иностранных инвестиций в экономику, в первую очередь в энергетический сектор. В 2026 году планируется привлечь $1,4 млрд капиталовложений в нефтепереработку, обеспечить безопасность инвестиций американских компаний и создать прозрачные суверенные фонды для модернизации инфраструктуры. Родригес уже провела встречи с представителями 120 энергетических компаний из разных стран, включая США, чтобы реализовать эти цели.

В своем обращении венесуэльский лидер также упомянула и другие приоритеты нового правительства, среди которых она отметила возмещение нанесенного экономическими санкциями ущерба, восстановление уровня жизни и защиту наиболее уязвимых слоев населения.

Все активы и финансовые ресурсы государства, возвращенные в процессе снятия международных санкций, направят «на обеспечение благосостояния венесуэльского народа», заверила Родригес.

Она также призвала усилить систему социальной защиты молодежи и пожилых людей, заняться вопросами здравоохранения и социального обеспечения.

«Мы хотим вернуть потерянное время, восстановить уровень жизни, как его задумывал команданте Уго Чавес — через систему социальной защиты. Там, где последствия блокады наиболее ощутимы. Мы также должны исправить свои прошлые ошибки — мы их признаем, исправляем и не должны повторять»,— заключила Дельси Родригес.

Лусине Баласян