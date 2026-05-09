Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын и Владимир Путина в сентябре 2025 года

Ким Чен Ын и Владимир Путина в сентябре 2025 года

Ким Чен Ын выразил глубокое уважение ветеранам войны, которые «с несравненной доблестью и благородным патриотическим духом разгромили фашизм и защитили мир и безопасность на земле». Лидер КНДР заявил, что гордится сотрудничеством с господином Путиным, а также подтвердил готовность укреплять и развивать союзнические отношения Пхеньяна и Москвы.

«По случаю Дня великой Победы от всей души желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России. Надеюсь, чтобы на пути братского русского народа всегда были одни победа и слава»,— приводит ЦТАК слова лидера КНДР.

Виюне 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье документа сказано о незамедлительной взаимной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению. В апреле 2025-го КНДР подтвердила отправку военнослужащих для участия в СВО на стороне России. Ким Чен Ын говорил, что поддержит борьбу России за защиту суверенитета.