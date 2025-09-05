Ким Чен Ын: КНДР будет поддерживать борьбу России за защиту суверенитета

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика готова поддерживать Россию в ее борьбе за защиту суверенитета и государственные интересы. Его слова передал посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Руководитель КНДР Ким Чен Ын (слева) и президент России Владимир Путин

«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией»,— цитируют слова главы КНДР в пресс-релизе министерства.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье договора говорится о незамедлительной взаимной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению. В апреле этого года КНДР впервые официально подтвердила отправку военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной в рамках договора о взаимной обороне.