Ушаков подтвердил согласие России продлить перемирие с Украиной до 11 мая

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам господина Ушакова, Россия и Украина также проведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о которой ранее заявил господин Трамп. Помощник президента РФ отметил, что «договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США», а «представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом».

Господин Ушаков подчеркнул, что эта инициатива «идет в развитие» недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний созвон президентов состоялся 29 апреля. Тогда Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие ко Дню Победы. «Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику»,— добавил Юрий Ушаков.