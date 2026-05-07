Axios: США могут атаковать Иран, если Тегеран не даст ответ на меморандум

США могут возобновить боевые действия против Ирана, если Тегеран не даст ответ на меморандум о взаимопонимании за двое суток. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские источники.

Белый дом ожидает реакции Тегерана на предложенный меморандум из 14 пунктов. Документ предусматривает мораторий на обогащение урана в обмен на снятие американских санкций, разморозку активов и возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив.

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает на дипломатический прорыв до завершения своего визита в Китай 15 мая.

Как сообщало Axios, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер обсуждают меморандум с несколькими официальными лицами Ирана. Переговоры проходят «как напрямую, так и через посредников».