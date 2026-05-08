Песков прокомментировал указ Зеленского «О проведении парада в Москве»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить Парад Победы в Москве. Так он прокомментировал подписанный сегодня указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот «разрешил» организовать празднование в столице России.

«Наверное, горе тому кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее, его большая беда»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в г. Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из «плана применения украинского вооружения». В документе для уточнения указаны координаты главной площади страны. Что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны договорились обменяться 1 тыс. военнопленных, заявил господин Трамп. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Россия поддержала инициативу.