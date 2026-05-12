11 мая исполнилось 65 лет главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С юбилеем и наступающим Днем пограничника генерала полиции России поздравляет один из его бывших командиров подполковник погранвойск ФСБ России в отставке Анатолий Койда:

— Уважаемый Владимир Александрович! Примите мои искренние, самые теплые поздравления с юбилеем. Знаю Вас еще с конца 70-х годов, когда мы вместе служили на 4-й пограничной заставе «Шуроб» Термезского пограничного отряда, я — заместителем начальника погранзаставы, Вы — старшиной. Вы уже тогда отличались энергией, профессионализмом и заметными организаторскими способностями, а за последующие годы стали выдающимся руководителем, способным решать самые сложные задачи в борьбе с преступностью, охране общественного порядка в стране. Я горжусь Вами и в этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, сил, энергии и оптимизма, а также новых свершений в борьбе с преступностью на благо всех граждан России. Поздравляю Вас также с наступающим 28 мая праздником — Днем пограничника!

Сегодня исполняется 55 лет губернатору Алтайского края Виктору Томенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло:

— Дорогой Виктор Петрович! От всей души поздравляю Вас с замечательной личной датой — 55-летием! Мы с Вами давно лично знакомы. Знаю Вас как чуткого, грамотного и целеустремленного человека, настоящего лидера. Под Вашим руководство сегодня динамично развивается Алтайский край, реализуются масштабные проекты, укрепляется социально-экономический потенциал региона. Ваша несгибаемая воля, энергия и способность находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях — это пример для многих руководителей. Хочу искренне пожелать Вам настоящего сибирского здоровья, благополучия и новых свершений на благо Алтайского края и его жителей. Пусть каждый новый день приносит Вам радость, успех и удовлетворение от проделанной работы. С юбилеем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»