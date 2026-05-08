Первые после приостановки полетов на юг России рейсы вылетели из Москвы

Минтранс сообщил, что авиасообщение с аэропортами юга России частично возобновлено. Первый после приостановки полетов рейс в 15:46 мск вылетел из московского Шереметьево в Минеральные Воды.

Как уточнило министерство транспорта, к 16:00 мск из Москвы и Екатеринбурга вылетели еще несколько самолетов, которые выполняют рейсы в Махачкалу, Волгоград и Минеральные Воды. Из Астрахани и Минеральных Вод также вылетели самолеты, направляющиеся в московские аэропорты Шереметьево и Внуково.

«Рейсы на юге России выполняются в ограниченном режиме… Выполнение рейсов будет обеспечиваться в соответствии с изначальным расписанием, но с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах»,— написано в сообщении министерства.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что после 16:00 мск вернется к плановому расписанию, но «с учетом временных ограничений на вылет и прилет» в некоторых аэропортах. Примерно в 16:30 мск работу возобновили аэропорты Владикавказа, Грозного и московский Внуково.

Запрет на полеты в 13 аэропортов юга России был введен после падения беспилотника на административное здание «Аэронавигации юга России» в Ростове-на-Дону. Росавиация допускала, что авиасообщение может быть приостановлено до 12 мая.